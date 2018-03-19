الثلاثاء.. إعلان ضوابط الحج السياحي وسط توقعات بارتفاع أسعارها

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إعلان الضوابط المنظمة للحج السياحي في الموسم الجديد الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء منها الأسبوع الماضي، متضمنة كافة التفاصيل الجديدة الخاصة بتنظيم عملية الحج.

وأوضح شيحة لمصراوي، الأحد، أن اللجنة صاحبة القرار في وضع الضوابط واعتمادها وتعميمها للشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، ووزيرة السياحة تعتمد مذكرة وضع الضوابط فقط وليس اعتمادها كما يظن البعض، لكن وضع ومناقشة الضوابط نفسها شأن اللجنة العليا للحج، منوها إلى ارتفاع الأسعار في الموسم الجديد عن العام الماضي بنسبة تترواح ما بين 20 إلى 25%.

ويأتي ذلك طبق لما هو مقرر من وزارة السياحة، بإعلان ضوابط الحج السياحي، أول شهر رجب المقبل، لتفادي أزمة التأخير الذي حدثت الموسم الماضي، ولتتمكن من حجز السكن وباقي الترتيبات عبر المسار الإلكتروني، الذي تطبقه المملكة.

وكان أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، توقع في تصريح سابق لمصراوي، ارتفاع أسعار برامج الحج هذا العام بنسبة 25% عن العام الماضي بدون تذاكر الطيران، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السعودية، موضحا أن السلطات السعودية فرضت 20% قيمة مضافة منها 5% على السكن و 5% على الخدمات "البلدية" و 5% على وسائل النقل و 5% على المشاعر، لافتا إلى أن السكن أيضا يزيد من 5 إلى 10% وليس لمصر دخل فيها مما يندرج على ذلك ارتفاع أسعار الحج في مصر.

كما توقع إبراهيم، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران للموسم الجديد عن العام الماضي نتيجة ارتفاع كافة المتطلبات الأخرى المحيطة بالموسم، منوها إلى أن أسعار تذاكر طيران الحج العام الماضي بلغت 29 ألف جنيه للمستوى الأول و15 ألف جنيه للمستوى الثاني و12 ألف جنيه للمستوى الثالث للحج السياحي وذلك حسب المدة لكل برنامج.

وفي المقابل، يتوقع أصحاب شركات سياحة عاملة في مجال الحج والعمرة، ارتفاع أسعار الحج السياحي بنسبة 20% خلال هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، وذلك أسوة بأسعار حج الجمعيات التي أعلنتها وزارة التضامن، وتتراوح بين 5 و10%، بسبب زيادة الضرائب المفروضة في السعودية خلال العام الجاري، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن أسعار البرامج ارتفعت العام الماضي نظراً لزيادة سعر صرف العملات الأجنبية، وتراوحت أسعار مستوي 5 نجوم من 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم بدأ من 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، والمستوى الاقتصادي (طيران) بدأ من 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه، والمستوى البري بدأ من 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه، علما بأن كافة هذه الأسعار بدون سعر تذكرة الطيران.