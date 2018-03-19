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​تعيين عمرو رزق قائمًا بأعمال إدارة قناتي "ON E" و"ON دراما"

01:34 ص الإثنين 19 مارس 2018
​تعيين عمرو رزق قائمًا بأعمال إدارة قناتي "ON E" و"ON دراما"

ON E

كتب- مصطفى علي:

أعلنت مجموعة إعلام المصريين، تعيين عمرو رزق، قائما بأعمال إدارة قناتي ON E وON دراما، بعد رحيل مصطفى السقا عن منصبه.

وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، المالكة لشبكة قنوات ON، إن "مصطفى السقا كان له بصمة واضحة في مرحلة التأسيس مع كل الزملاء بالقناة ونتمنى له استكمال مشواره بكل توفيق".

كان مصطفى السقا، قد التحق بشبكة قنوات "أون" نهاية عام 2016 قادمًا من قناة أوربت التي كان يرأس إدارة فرعها في مصر، وكان له إسهامات فى مرحلة انطلاق القناة كفضائية جديدة.

ويعمي عمرو رزق رئيسًا لمجلس إدارة قناة ON E، وظل في منصبه بعد بيع القناة لشركة "إيجل كابيتال".

 

إعلام المصريين عمرو رزق ON E
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