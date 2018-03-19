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​ندب أحد خريجي البرنامج الرئاسي معاوناً لوزير الأوقاف

12:19 ص الإثنين 19 مارس 2018
​ندب أحد خريجي البرنامج الرئاسي معاوناً لوزير الأوقاف

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قراراً وزارياً بندب السيد عبدالله حسن عبد القوي إسماعيل المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنوفية ، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى)، والمنتدب حاليا من كلية اللغة العربية إلى وزارة الأوقاف ، للعمل معاوناً لوزير الأوقاف لشئون المتابعة.

وأوضح وزير الأوقاف ـ في بيان اليوم ـ أن ذلك القرار يأتي في إطار إيمان وزارة الأوقاف بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز من خلال نجاحهم في إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التي أسندت إليهم بالوزارة.

وأشار إلى خطة الوزارة بالدفع بشباب الدعاة في العمل الدعوى والحصول على درجات الماجستير والدكتوراه والاستفادة لهم في بعض المحافظات ومنها شمال سيناء.

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جامعة الأزهر

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