"الدكتور والد".. أستاذ بجامعة القاهرة يحمل رضيع طالبته طوال الامتحان

كتب- محمد قاسم:

لم يطردها بسبب صراخه، بل حمل "رضيعها" عنها لنحو ساعتين لحين انتهائها من أداء امتحان "الميدتيرم"، أستاذ الأدب الحديث بجامعة القاهرة الدكتور أحمد عمار، ساعد طالبته فبات حديث الطلاب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبينما كان المدرج يكتظ بنحو 400 طالب لبدء امتحان "الميدتيرم" في مادة الأدب الحديث، سمع "عمار" صراخ طفل بين الطلاب، صمت الأستاذ برهة من الوقت والطفل يمضي في الصراخ لا ينصت لرجاء والدته، فاستدعاها وطفلها إلى مكتبه بالمدرج، يحكي أستاذ الأدب، لمصراوي.

كان تصرف "عمار" عفوياً، ولم يسألها سبب اصطحابها للطفل في المحاضرة، "أكيد جابته لأن مفيش بديل قدامها" يقول الدكتور.

ليضيف: "ظل الطفل يلهو في مفاتيحي وموبايلي شوية والمايك شوية، والطالبة والدته تفرغت لأداء الامتحان".

فوجئ أستاذ الأدب بانتشار صوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مصحوبة بتعليقات من الثناء وبات بعدها حديث الصحف والقنوات.

مشاعر مختلطة انتابت "عمار"، فيقول متعجبًا: "ألهذه الدرجة أصبحت الأمور البسيطة التي يفعلها الإنسان بفطرته أمراً مستغرباً يستحق الاحتفاء؟!". قبل أن يختم حديثه: "رغم سعادتي بالتعليقات المادحة في شخصي فقد اجتاحتني غصة.. أصبح الجمال (ولو كان بسيطاً) غريباً وسط القبح.. أصبح غريباً في وطني!!".