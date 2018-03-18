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تعليق ساخر من عمرو أديب عقب خروج الزمالك من الكونفدرالية

09:48 م الأحد 18 مارس 2018
تعليق ساخر من عمرو أديب عقب خروج الزمالك من الكونفدرالية

عمرو أديب

كتب- محمد قاسم:

سخر الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، من خسارة نادي الزمالك من ولايتا ديتشا الإثيوبي بعد الهزيمة بركلات الجزاء.

وكتب أديب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد: "طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده عن حال الزمالك اتحدث، وحرصهم على تحسين العلاقات مع إثيوبيا".

وخرج الزمالك من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بعد الهزيمة بركلات الجزاء.

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عمرو أديب لزمالك لايتا ديتشا الإثيوبي ويتر لكونفدرالية

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