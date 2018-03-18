تعليق ساخر من عمرو أديب عقب خروج الزمالك من الكونفدرالية

كتب- محمد قاسم:

سخر الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، من خسارة نادي الزمالك من ولايتا ديتشا الإثيوبي بعد الهزيمة بركلات الجزاء.

وكتب أديب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد: "طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده عن حال الزمالك اتحدث، وحرصهم على تحسين العلاقات مع إثيوبيا".

وخرج الزمالك من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بعد الهزيمة بركلات الجزاء.