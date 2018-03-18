​السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي

كتب- عمر مصطفى:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال بحث سبل دعم العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد من جانبه قوة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وأكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.