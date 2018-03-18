​بعد موافقة الحكومة.. "مصراوي" ينشر مشروع إعداد الموازنة الجديدة

كتبت- هند الشامي:

ينشر "مصراوي"، نص مشروع إعداد قانون الموازنة العامة للدولة 2018-2019، والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بالمجلس، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.