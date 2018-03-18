السياحة: فتح 15 مركزًا جديدًا لأخذ بصمة المعتمرين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، أن الوزارة تلقت خطابا من السفير السعودي بفتح ١٥ مركزًا لشركة "تساهيل" المسئولة عن أخذ البصمة من المعتمرين المصريين.

وأوضح شعلان في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه المراكز تم فتحها في المحافظات التي لم يكن بها مراكز للشركة بهدف التيسير على المعتمرين حتى لا يتكبدوا مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى لإنهاء إجراءات البصمة.

ونوه شعلان إلى أنه قد تمت مراجعة أوراق ما يقرب من ١٨ ألف معتمر حتى اليوم وذلك فى إطار جهود وزارة السياحة لإنجاح موسم العمرة الحالى.

وأوضح أنه قد تم الاتفاق مع الشركة على تكثيف العمل أيام الإجازات (الجمعة والسبت) بما يكفل عدم حدوث تكدس للمعتمرين وحرصًا على استخراج التأشيرات لتنفيذ الرحلات فى المواعيد المحددة لها، مؤكدًا أن الوزارة لا تألو جهدا في التنسيق مع السلطات السعودية بما يضمن الحفاظ على مصالح المعتمرين المصريين والشركات السياحية.

ويأتي القرار، بعدما تواصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع الجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، لإرجاء البصمة لحين اكتمال جاهزية شركة تسهيل بكافة فروعها في المحافظات.