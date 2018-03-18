​وظائف شاغرة بمدارس النيل الدولية.. تعرف عليها

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية، التابعة لصندوق تطوير التعليم، عن وظائف شاغرة بمدارس النيل المصرية الدولية بفروعها في: أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا.

وأوضحت وحدة شهادة النيل في إعلانها، اليوم الأحد، أنه سيتم التواصل عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مع المتقدمين للوظائف في حالة توافر شروط شغل الوظيفة، وهذا حسب الوظائف الشاغرة بالمدارس.

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