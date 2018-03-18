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​قطع المياه عن منطقة الزمالك لمدة 6 ساعات.. غدًا

06:15 م الأحد 18 مارس 2018
​قطع المياه عن منطقة الزمالك لمدة 6 ساعات.. غدًا

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الأحد، قطع المياه عن منطقة الزمالك البحرية غدًا الإثنين لمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أنه قطع المياه سيبدأ من الساعة 9 صباح غد الإثنين وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم، ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام هيئة مترو الأنفاق بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة مترو الزمالك.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

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قطع المياه منطقة الزمالك شركة مياه الشرب

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