نائب: إقرار الموازنة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل

كتت هند الشامي:

كشف النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، موعد تسلم لجنة الخطة والموازنة لموازنة الدولة العامة، مؤكدا أنها ستصل للبرلمان خلال الشهر الجاري قبل 30 مارس الجاري وفقًا للدستور.

وأوضح فؤاد لمصراوي، أن اللجنة ستناقشها مشروع الموازنة ثم ترفع تقريرها للجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وتنص المادة ١٢٤ من الدستور على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا (..)".