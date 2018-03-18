رئيس الوزراء مدافعًا عن طرح الشركات بالبورصة: "مستمرون في الإصلاح"

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إن الهدف من برنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، هو تنشيط البورصة وتوفير التمويل للمشروعات التي تقوم بها وكذلك إعادة الهيكلة.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة تستهدف تهيئة المناخ للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإتاحة الفرصة للمواطن المصري للاستثمار في البورصة، لافتًا إلى أن المتداول حالياً في البورصة ٣٢٪ فقط من الناتج المحلي.

واوضح إسماعيل، أن هذه الإجراءات ستساهم في وجود عائدات مباشرة وغير مباشرة للدولة، متابعًا: "التوقيت الآن مناسب لبرنامج الطروحات".

وأكد إسماعيل أن "الاقتصاد المصري في مسار صحيح والحكومة مستمرة في الإصلاح للخروج من الأزمة الاقتصادية، وآن الأوان لاتخاذ الإجراءات للخروج من الأزمة الاقتصادية".