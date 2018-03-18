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السيسي والبشير يعقدان مؤتمرًا صحفياً بقصر الاتحادية.. غدًا

05:37 م الأحد 18 مارس 2018
السيسي والبشير يعقدان مؤتمرًا صحفياً بقصر الاتحادية.. غدًا

السيسي والبشير

القاهرة- أ ش أ:

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء محادثاتهما غدًا الإثنين، بقصر الاتحادية.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وتأتى زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

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السيسى عمر البشير قصر الاتحادية بسام راضى

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