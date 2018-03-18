الخشت: جامعة القاهرة لها دور كبير في توعية الشباب بمتطلبات الدولة

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لها دور كبير وطويل في توعية الشباب وكل فئات المجتمع فيما يتعلق بمتطلبات الدولة الوطنية.

وتابع الخشت، خلال ندوة "بناء الدولة والشباب" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، اليوم الأحد 18 مارس الجاري، بمشاركة الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الإتحاد العربي لإعداد القيادات الشبابية وعضو مجلس النواب، وبحضور نواب رئيس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب، أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 غابت الدولة، حيث غاب النظام والأمان، ولم تكن هناك الضوابط التي تحكم النظام.

وأشار الخشت، إلى أنه نتيجة لذلك خرج الشباب والشعب المصري إلى الشوارع من أجل تقليل غياب الدولة وعمل لجان شعبية ليعوض دور الدولة في تحقيق الأمن، مضيفًا أن الجامعة قامت بعمل سلسلة ندوات تحت عنوان "الطريق إلى الدولة المصرية".

وأوضح الخشت قائلًا: "قمت بتأليف كتاب فلسفة المواطن وأسس بناء الدولة الحديثة، لبيان المقومات التي تقوم بها الدولة الحديثة"، متابعًا: "أن الجامعة، الآن، لها رؤية مجردة في هذا الإطار، حيث عملت على تكوين مجلس الثقافة والتنويرالذي يضم نخبة من قادة الرأي والمفكرين الذين يضعون السياسات والطرق العامة التي تسير عليها الجامعة في خطواتها التنويرية المقبلة،فهي ليست فقط لتنوير العقول لمواجهة الإرهاب، بل هي أسس تنص على عدم التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون".

واستطرد الخشت: "وثيقة التنوير والثقافة نصت على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي، ومن ثم دشنت الجامعة الصالون الثقافي الذي يستضيف أجيال مختلفة من الشباب والشيوخ، لعمل حوارات مع الطلاب للتوعية لمفهوم الدولة والمجتمع ودور الفرد في الدولة، فالدولة تتكون من مجموعة من الأفراد، فإذا لم يتغير الأفراد لن تتغير الدولة".

وأردف الخشت، أن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية منصوص بها في أي دستور، مشيرًا إلى أن أي دولة لابد من الحديث عن حقوق الناس وواجباتهم ، حيث أنه على سبيل المثال حق الناس في التأمين وفي المقابل واجبهم في دفع الضرائب وأكد أن أول وظيفة للدولة، هي صيانة السلام والاستقرار، وللدولة الحق في استخدام القوة لتطبيق القانون لضبط حركة المجتمع وتنظيم عملية الموارد الطبيعية لخدمة مصالح المجتمع وإدارة العلاقات الدولية.