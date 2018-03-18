برلماني: 5 آلاف مصري يحتشدون أمام السفارة في باريس بآخر أيام التصويت

كتبت-مروة شوقي:

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، إن الإقبال اليوم لأبناء الجالية المصرية في باريس، فاق اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن الأعداد تفوق 5 آلاف.

وأوضح عمارة، في بيان له اليوم الأحد، أن أعداد المصريين تزايدت؛ بسبب العطلة الأسبوعية، مضيفًا: "رغم الطقس السيء، إلا أن المصريين لم ينسوا دورهم وواجبهم الوطني".

وبحسب عضو مجلس النواب، فإن المصريين ضربوا أروع أمثلة في حب بلدهم وفي وعيهم السياسي بمشاركتهم الكثيفة، كما أن أغلب المصريين الذاهبين للتصويت يصطحبون أولادهم لتنمية الوطنية فيهم منذ الصغر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، الجمعة الماضي، وتستمر حتى اليوم الأحد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج.

يذكر أن المصريين في الخارج دخلوا اعتبارا من أمس الأول (الأربعاء) مرحلة الصمت الانتخابي، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وتنتهي عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي ليكون البت فيها يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج هذه الجولة في الثاني من إبريل.