برلماني: شهادة "أمان المصريين" شهدت إقبالا ونجاحًا كبيرًا في المحافظات

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، إن "شهادة أمان" التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتأمين على أصحاب العمالة اليومية والموسمية والمرأة المعيلة، شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين عند طرحها في البنوك.

وأضاف النائب، في بيان، اليوم الأحد، أن إقبال المصريين على شراء شهادة أمان دليل على احتياج هذه الفئات لما يضمن حياة أبنائهم من بعدهم، مشيرًا إلى أن هذه الفئات عانت من تهميش وضاعت حقوقها على مدار تعاقب العديد من الحكومات السابقة.

ونه النائب إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للوصول لكل الشرائح المجتمعية لاقتناء شهادة أمان كغطاء تأميني لحياتهم وللأسرهم، لافتا إلى ضرورة التأمين على الفئات القاطنة في ربوع القرى المختلفة.

وأوضح النائب على أن توفير غطاء أمان يكفل حياة كريمة للأسر التي تفقد عائلها هو أحد واجبات الدولة تجاه مواطنيها، وهو ما دفع القيادة السياسية لسرعة التوجيه بإصدار شهادات أمان من أجل التأمين على كل مواطن مصري.