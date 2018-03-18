رئيس تحرير الأهرام: قانون الإعلام الجديد يسمح للشباب إنشاء صحف

كتب- محمد قاسم:

قال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، الأحد، إن مصر تتعرض لحرب من الشائعات تهدف إلى ضرب الروح المعنوية القومية في مصر خاصة في ظل التقدم الذي تحققه في الفترة الحالية.

وأضاف "ثابت" بمؤتمر "بناء الدولة والشباب.. نحو تفعيل دور الشباب في اطار استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، أن الشائعات تحاول ضرب الروح المعنوية للرأى العام المصري، وتوليد عدم الثقة في ظل عدم وجود معلومات واضحة، مؤكدا أن مسألة تصديق الشائعة أم لا، تعتمد على وعى المواطن وخبرته.

وقال رئيس تحرير الأهرام: "أي إعلام يستهلك شائعات فهو بعيد كل البعد عن المهنية ولا يعتمد على المبادئ الأساسية للمهنة وهي التي تحول دون تدخل الشائعات أو قدرة الوسيلة الإعلامية في مواجهة الشائعات".

ولفت إلى أن "أهم المهام الأساسية للإعلام التحقق من المعلومات لأن سرعة الانفراد والسبق أمر خطير للغاية ولابد أن يتبع الإعلام المهنية الكاملة ولابد أن يقدم المعلومات للمواطنين ودائما المعلومة تجعل الأشخاص أحراراً وفى هذه الحالة نحمي المجتمع من ترويج الشائعات".

وأوضح علاء ثابت، أن هناك العديد من الشائعات تستخدمها الصحف العالمية وهناك إعلام موجه، قائلا: "أحيي الهيئة العامة للاستعلامات فى مواجهة الأكاذيب والإشاعات المغرضة الموجهة ضد مصر، ولابد من ترسيخ قيمة الثقة في النفس والإنجازات التى تتحقق على أرض مصر، لأن هذه الإنجازات لم تحدث فى مصر خلال عصرها الحديث كله، وما يتحقق على الأرض لابد أن يعكسه الإعلام للكشف عن الصورة الحقيقية لهذا الإنجاز".

وأكد رئيس تحرير الأهرام، أن كل مشروع قومي لمصر هو سد عالي جديد، مضيفا: "لدينا آلاف المشاريع الجديدة يعمل فيها ملايين المصريين ويجب على الإعلام عكس الصورة بشكل واضح جدا"، موضحا أن مصر قوية ولن تتأثر بهذه الشائعات.

وتوجه بحديثه لطلاب جامعة القاهرة: "لا تخافوا من أحد جيشنا رقم 10 على مستوى العالم ولدينا كل الفخر والثقة"، مضيفاً: "أن مصر تواجه عدو مش منظم ومش موجود يستخدم الشائعات لإحباط المصريين وعمرنا ميكون عندنا روح انهزامية أو حد يقدر علينا شوفوا الصورة العظيمة للمشاركة في الانتخابات للمصريين بالخارج".

وقال رئيس تحرير الأهرام، إن إعلان الخشت عن سعي الجامعة لتغيير طريقة التفكير هو شئ رائع، وأن الشباب هم الأساس لأن مصر هي دولة شابة، ولذلك فان توجه كل مؤسسات الدولة منذ 4 سنوات إلي الشباب للمشاركة في بناء الدولة.

ولفت إلى أن قانون الإعلام الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، يسمح بأحقية أي مجموعة من الشباب في إنشاء مؤسسة إعلامية أو جريدة.