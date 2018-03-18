تفاصيل لقاء رئيس "النواب" مع نائب وزير الخارجية الياباني

كتب- أحمد علي:

استقبل اليوم الأحد، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمكتبه، مانابو هوري، نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية اليابانية، حيث بحث معه العلاقات الثنائية بين الجانبين، خاصة على المستوى البرلماني.

وأشاد الدكتور علي عبدالعال بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، ودور اليابان الداعم لمصر، لاسيما في المجالين التعليمي والثقافي، إضافة إلى ما تقدمه اليابان من دور في دعم المشروعات التنموية بمصر، وخاصة تلك المتعلقة بالبنية الأساسية ومجال الطاقة.

كما أشاد عبدالعال، بالتعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أعرب مانابو هوري عن اعتزازه الشديد بهذا اللقاء، لاسيما أنها الزيارة الأولى له إلى مصر. وعبر عن دعم بلاده الشديد للسياسات المصرية الحالية سواء لتحقيق الأمن والاستقرار، أو دعم جهود التنمية الاقتصادية، كما تطرق إلى التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال التعليم، خاصة في ضوء القرض الموقع بين البلدين مؤخراً لإنشاء مدارس تأخذ بالنموذج الياباني في التعليم، كما أكد على دعم بلاده لسياسة مصر في مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف.

على صعيد آخر، تطرق النقاش إلى عدد من الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأنها، وكان هناك اتفاق على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، واتفقا أيضاً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شبه الجزيرة الكورية.