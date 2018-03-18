مجلس الوزراء يوافق على إنشاء محطة صرف صحي بـ"أبو رواش"

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأحد، على مشروع محطة الصرف الصحي لـ"أبو رواش" في الجيزة والمقدم من البنك الأفريقي للتنمية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن المحطة تعمل بطاقة 1.2 مليون متر مكعب في الْيَوْمَ، ومن المقرر زيادة السعة إلى 1.6 مليون لتكون بنظام المعالجة الثنائية المطورة، والأقرب لنظام المعالجة الثلاثية.

وتابع مدبولي، أن المحطة ستكون ثاني أكبر محطة في مصر بعد الجبل الأصفر، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وتمويله من وزارة التخطيط، وتمويل الجانب الآخر الخاص بالتمويل الدولاري بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأفريقي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن الدولة تستهدف التركيز على مشروعات التنمية عند الحصول على القروض والمنح الدولية؛ لأن العائد الاقتصادي والاجتماعي يكون أكبر من التفكير في سعر الفائدة، موضحة أن سعر الفائدة 1% فقط.