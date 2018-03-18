المتحف المصري ينظم معرضًا مؤقتًا بعنوان "رحلة من أسوان إلى الإسكندرية"

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم قطاع المتاحف مساء اليوم الأحد، معرضًا مؤقتًا بالمتحف المصري بالتحرير، تحت عنوان "متاحف مصر، رحلة من أسوان إلى الإسكندرية".

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر بين المتحف المصري وكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان؛ حيث يعرض طلاب برنامج ماچستير الدراسات المتحفية بجامعة حلوان وجامعة فيتزبورج الألمانية "Wurzburg"، عدد ١٧ لوحة إرشادية مصورة عن المتاحف المصرية التي تقدم رؤية فريدة ومتنوعة من تاريخ مصر القديم والحديث، ومن بين تلك المتاحف المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي ومتحف النوبة ومتحف المجوهرات الملكية ومتحف التحنيط.

من جنبها، أضافت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري، أن المتحف سيشارك في هذا المعرض من خلال وضع عدد ٩ قطع أثرية خاصة بالمتحف تشير إلى موضوع تلك اللوحات والمتاحف التي تتضمنها.

وأوضحت أن المعرض سيقام بالرواق ٤٨ بالدور العلوي بالمتحف وسوف يستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أن الطلاب المنظمين لذلك المعرض قد سنحت لهم تلك الفرصة الفريدة لتطبيق ما أتموا دراسته نظرياً وتطبيقياً في مجال الدراسات المتحفية داخل المتحف.