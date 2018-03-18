7 عقوبات للغش في الثانوية العامة.. إلغاء الامتحان والإحالة للنيابة​

كتبت- ياسمين محمد:

تستعد وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة، بآليات عقابية جديدة تطورها كل عام لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات دون زيادة أو نقصان، خاصة أن الثانوية كشهادة عامة تعد مسألة أمن قومي.

وينظم عقوبات الغش بالامتحانات كل من: القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 والذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 وتعديلاته التي تطبق لأول مرة بامتحانات العام الدراسي الحالي 2017/ 2018.

ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة في 3 يونيو المقبل، يقدم مصراوي للطلاب، أبرز عقوبات الغش الإلكتروني التي ستطبق على من يحاول الإخلال بنظام الامتحانات، خلال السطور التالية.

أولاً: عقوبات الغش:

1- إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها.

2- تطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثناءها.

3- تطبق العقوبة إذا وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها، بقصد الغش.

4- يلغى امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي بها الامتحان، إذا حاز الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش.

5- امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا بصحة مخالفته.

6- يحق للجهة الإدارية إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسؤولية الجنائية من جانبها.

7- حيازة الهاتف المحمول جريمة يحاسب عليها القانون.

8- عضو قانوني داخل كل لجنة لسرعة إجراء التحقيق في وقائع الغش وتحرير المحاضر.

9- هناك أكواد خاصة بالكراسات الامتحانية تكشف هوية محاولي الغش الإلكتروني.

10- تصل عقوبة الغش الإلكتروني لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحداهما.

11- يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

12- الطلاب ليسوا مستثنين من قرارات الإحالة للنيابة العامة.

13- عقوبات الغش ستوضع على ظهر رقم الجلوس الخاص بالطلاب للاطلاع عليها.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من الغش، من خلال تطبيق نظام "البوكليت"، وعمل 4 نماذج لكل امتحان تختلف من حيث ترتيب الأسئلة، بحيث لا يحصل طالب على نفس النموذج الذي حصل عليه المحيطون به، ووضع باركود على كراسات الامتحان لكشف هوية محاولي الغش، وجرمت حيازة الهاتف المحمول، إلا أن هناك طلابًا يصرون على الغش، لذا فيستم تحويل محاولي الغش للنيابة العامة وللنيابة إعمال شأنها في هذا الصدد.