قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة الثلاثاء المقبل لمدة 24 ساعة

كتب- السيد الحراني:

أعلنت محافظة الجيزة عن اتجاه شركة مياه الشرب والصرف الصحي لقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 24 ساعة، تبدأ من الـ10 صباح الثلاثاء الموافق 20 مارس، حتى الـ10 من صباح الأربعاء الموافق 21 مارس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن قطع المياه لتنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج، لافتةً إلى أن المناطق هي: "طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومتفرعاته بداية من ميدان الرماية حتى دار المنى- وحدائق الأهرام القديمة- وعزبة جبريل- وكوم بكار- وكفرة نصار- وكفر غطاطي- المنصورية ومتفرعاتها- والمريوطية ومتفرعاتها- والوفاء والأمل- ومنشية البكاري- والثلاث طوابق- وسهل حمزة- وشارع العريش- والتعاون- وحسن محمد"، مع ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافه والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإتخاذ جميع التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة والخط الساخن للمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة، وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.