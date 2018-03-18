التعليم: وقف التغذية المدرسية بأسيوط بعد ظهور حالات اشتباه في التسمم

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما أثير أمس السبت، من تعرض عدد من الطلاب بمحافظة أسيوط، لحالة اشتباه في تسمم، عقب تناول الوجبة المدرسية "البسكويت"، قائلًا إن محافظ أسيوط أصدر قرارًا بوقف توزيع التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الأحد- أن مديرية الصحة بأسيوط، أرسلت خطابًا يوم الخميس الماضي، تؤكد فيه أن العينات التي تم سحبها من الوجبات المدرسية سليمة ومطابقة للمواصفات، وبناء عليه تم إرسال فاكس لجميع الإدارات التعليمية بأسيوط، أمس السبت، لبدء توزيع الوجبات المدرسية.

ولفت الوزير إلى أنه بعد الواقعة تم أخد عينة من الوجبات الموزعة بمدرستي الشهيد حسن حامد العليان الابتدائية، ومدرسة الحرادنة الابتدائية بإدارة القوصية للتحليل، مؤكدًا متابعة مخزن المورد بكل من أسيوط وأبو تيج وديروط من قبل الجهات الرقابية، وأخذ عينات لتحليلها من قبل مديرية الصحة بأسيوط، مع إحالة الواقعة للشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق.

وقال الوزير إن الواقعة تمثل حالة فردية لا تنطبق على باقي المحافظات.

وأصيب ما يقرب من 8 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الحردانة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، بآلام في البطن وحالة من القيء بعد تناولهم "بسكويت" التغذية المدرسية.