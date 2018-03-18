غدًا.. وزير الآثار يفتتح معرضًا للوحات الفنية بالمتحف القومي للحضارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، غدًا الاثنين، معرض لوحات فنية تحت عنوان "لمحات من طيبة" والذي ينظمة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، افتتح الخميس الماضي، معرضا مؤقتا بعنوان " الحياة فى الموت: الدولة الوسطى فى دير البرشا"، بالمتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع المعهد الهولندى الفلمنكى بالقاهرة، وجامعة لوڤان الكاثوليكية البلجيكية وجامعة ماينز الألمانيا، وذلك بمناسبة الإحتفال بمرور 120 عاماً على الإكتشافات الأثرية بمنطقة دير البرشا.