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نقيب الأطباء: نسعى لتقديم أفضل خدمة للمرضى

02:39 م الأحد 18 مارس 2018
نقيب الأطباء: نسعى لتقديم أفضل خدمة للمرضى

الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

كرمت النقابة العامة للأطباء، عددًا من الأطباء على مستوى الجمهورية، خلال الاحتفالية التي أقامتها النقابة بمناسبة يوم الطبيب المصري الأربعين.

حضر الاحتفالية الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتورة منى مينا أمين عام مساعد النقابة

وقال نقيب الأطباء، إن الأطباء ومهنة الطب تطرأ عليهما العديد من التغييرات خاصة ما يعاني منه شباب الأطباء من صعوبات أثناء أداء عملهم، فالأطباء دائما ما يسعون إلى تقديم أفضل خدمة للمريض المصري حتى أنهم يستغنون عن حياتهم الاجتماعية مقابل ذلك.

نقابة الأطباء نقيب الأطباء المرضى

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