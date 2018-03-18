مواطن صعيدي وزوجته يشعلان مقر السفارة المصرية في الكويت - فيديو

كتبت-مروة شوقي:

أشعل مواطن صعيدي، وزوجته، مقر السفارة المصرية بالكويت، في اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأعرب الصعيدي، في فيديو نشرته صفحة "عشاق الوطن"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فرحته بالمشاركة في التصويت باليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، بوصلة رقص على أنغام "يا بلادي السمرا"، وأطلقت زوجته الزغاريد، وسط أجواء احتفالية للمصريين بعرسهم الديمقراطي، ومشاركتهم في اختيار رئيسهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، الجمعة الماضي، وتستمر حتى اليوم الأحد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج.

يذكر أن المصريين في الخارج دخلوا اعتبارا من أول أمس الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وتنتهي عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي ليكون البت فيها يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج هذه الجولة في الثاني من إبريل.