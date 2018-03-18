السيطرة على حريق بمحول كهرباء في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، على حريق محدود، نشب بأحد محولات الكهرباء داخل أحد مخازن الجمارك قبل أن يمتد لباقي محتويات المخزن.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن سلطات إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عاطف صالح، تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل أحد محولات الكهرباء، بأحد مخازن الجمارك بالقرب من أولاد رجب، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية الإطفاء، وإخطار إدارة مرفق إسعاف المطار برئاسة الدكتور إبراهيم حسن، ونجحت في السيطرة على الحريق، وتولت الأجهزة الأمنية للتحقيق الواقعة، لمعرفة أسباب الحريق.