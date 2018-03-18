ضبط 21 عملة أثرية مع راكبة متجهة إلى الإمارات بمطار القاهرة​

كتب- طه عبيد:

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، من ضبط راكبة مسافر على طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، حاولت تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية ترجع لعصر الملك فاروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.



اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكبة، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على ٢٠ عملة معدنية ترجع لعصر الملك فاروق الأول يشتبه في أثريتها، وعلى "عملة معدنية" ترجع لعصر الملك فؤاد الأول يشتبة في أثريتها.

بالعرض على لجنة من مركز الوحدات الأثرية بالميناء، قررت أن المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار، وتم مصادرتها لصالح الوزارة طبقًا لقانون حماية الآثار.

أمر اللواء طه بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة وإلغاء سفرها.