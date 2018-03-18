الكهرباء: 87% نسبة تنفيذ تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بالبحيرة

كتب- محمد صلاح:

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من المهندس محمد عبدالعليم السطوحي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة البحيرة بلغت حوالى 87 في المائة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور شاكر اليوم مع المهندس السطوحي، اليوم الأحد، في إطار استمرار متابعة الوزير الدورية لمؤشرات الأداء والتطوير وما تم إنجازه في شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث شدد على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018 .

وأوضح الوزير، ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وحسب بيان، اليوم، ناقش الاجتماع، جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة التقرير الذي قدمه للوزير، وأوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، أوضح المهندس رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتجديد وعمل التوسعات ل( (65) محولا.

وحول شبكات الجهد المتوسط، فقد تم تنفيذ عدد (3804) عامود، و(143,8) كم موصلات، و(176,7) كم كابلات. وفيا يتعلق بشبكات الجهد المنخفض، تم الانتهاء من تنفيذ (11314) عامودا، و (915,12) كم موصلات، (107) كم كابلات، و(3) موزعات.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، أضاف السطوحي أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بإجمالي 49 عملية بمبلغ وقدرة 60,3 مليون جنيه بعدد من المناطق منها كينج عثمان، ودواجن أبيس، وتفريعة الحبشى، وكنيسة أورين، وأريمون، وسرنباى، وادكو والمشتل، ولقانة، الأبعادية، وإدكو ورشيد، والرزيمات، والكوم الاخضر، ومنشية صيرة، وعزبة المجد، ومحول ياقوت، والتوسيلى، والجمالة بلقطر، والساحل، ومصنا، ويوسف حافظ، والمصفاه، ومنية السعيد، والوابور، ومحلة بشر، والقرداحى، وحسبو، وكوم البركة، وتفريعة الحرية، والمصرى، والضهرية البحرى، والحجناية الخراشى، والطيرية، و بولين، ودمتيوه، والضهرية، وقمحة البنزينة، والمعركة، والكفاح، والصالحية، ودربك، والعلا الشرقية، وطيبة 1، ودمشلى الغربية، ومصطفى يونس، والرملة.

جدير بالذكر أن نطاق عمل شركة البحيرة يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن إيتاى البارود، والبحيرة، وأبو حمص، ومطروح، والساحل الشمالى الغربى، ومركز السلام.