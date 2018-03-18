مصادر تكشف تعديل موعد إذاعة حوار الرئيس مع ساندرا نشأت

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر من فريق عمل برنامج "شعب ورئيس"، عن تعديل موعد بث لقاء المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليذاع الثلاثاء في الثامنة مساءً على مختلف القنوات.

وقالت المصادر لمصراوي، اليوم الأحد، إنه كان مقرر إذاعة اللقاء يوم غدٍ الاثنين، إلا أن أمورًا فنية تتعلق بانتخابات المصريين في الخارج تسببت في تأجيله ليوم الثلاثاء، ليذاع في نفس التوقيت وهو الثامنة مساءً.

وعن كواليس تصوير البرنامج، أوضحت المصادر أن الرئيس السيسي كان مرحبا بجميع الأسئلة التي طرحت عليه، ووصلت لأكثر من 100 سؤال، مشيرة إلى أن الرئيس تعامل مع فريق العمل كأبناء، وظل يضحك معهم، وحرص على توفير كل سبل الراحة أثناء التصوير.

وتابعت المصادر، أن فريق البرنامج صور جزءًا مع الرئيس أثناء سيره في حديقة النادي بدون إعداد مسبق، جرى أثناء مشاهدتهم له يتجول في الحديقة فتحدثوا معه أثناء سيره، ورحب بهم وأصر على الإجابة عن جميع الأسئلة، فضلا عن رده على جميع استفسارات المواطنين بشأن كل القضايا.

ونوهت المصادر بأن تصوير البرنامج استغرق 6 ساعات كاملة بأحد نوادي القوات المسلحة، بينما استغرق تصوير البرومو في المحافظات 10 دقائق، وجرى التصوير فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والجيزة وجنوب سيناء، وشرم الشيخ، وغيرها من المحافظات.

ونقلت ساندرا نشأت من خلال الحوار نبض الشارع المصري وأحلامه المستقبلية للرئيس.