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السيسي يهنئ "شي جين بينج" على إعادة انتخابه رئيسًا للصين

01:43 م الأحد 18 مارس 2018
السيسي يهنئ "شي جين بينج" على إعادة انتخابه رئيسًا للصين

كتب- عمر مصطفى:

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، وللشعب الصيني الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس السيسي في هذا الإطار بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

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