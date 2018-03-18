بالصور.. بدء الاحتفال بيوم الطبيب المصري

كتب - أحمد جمعة:

بدأ منذ قليل، احتفال النقابة العامة للأطباء، الأحد، بيوم الطبيب المصرى بدار الحكمة.

حضر الاحتفالية: الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتورة منى مينا أمين عام مساعد النقابة.

وسيشهد الحفل، تكريم الأم المثالية على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات كما سيتم تكريم الأطباء من مرشحي النقابة العامة والنقابات الفرعية.