وزير التنمية المحلية: مصر تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، وعلينا أن نواجه هذه التحديات بشكل إيجابي يخدم الوطن والمواطنين، وأن نسعى لوضع آليات لتنفيذ مفهوم اللامركزية على الأرض في المحليات والمحافظات.

وفي تصريحات له على هامش المؤتمر الدولي الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية أكد الجندي أهمية الدور الذي تقوم به المحليات في هذه المرحلة.

وأضاف أن الدستور المصري وضع أطرا قانونية لتنفيذ اللامركزية على الأرض، مشيرًا إلى أن المؤتمر، الذي افتتح اليوم، يُعد نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز التنمية المحلية اللامركزية في مصر.

وأشار إلى أن جميع المحافظين أرسلوا العديد من الأفكار والرؤى لتنفيذ اللامركزية على الارض خاصة في إتخاذ القرار، وإدارة شئون المحافظات، والتنمية ،ووجه الشكر للوفود المشاركة في المؤتمر، مشيدًا بالتجربتين الفرنسية والهولندية في هذا المجال.