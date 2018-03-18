التعليم العالي: إصدار عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، عدة قرارات وزارية بالمعاهد الصناعية والهندسية، وتشمل إعارة الدكتور عزت عبد المنعم مرغني إبراهيم عميدا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر، وتجديد ندب الدكتور أحمد زكي بدر ندبا كليا للإشراف على أكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، وتجديد إعارة الدكتور علم الدين محمد بسطويسي عميدا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

وذكر بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بالمعاهد الصناعية والهندسية، فقد أصدر الوزير قرارات بتعيين 11 وكيلا، و10 أساتذة، و15 أستاذا مساعدا، و58 مدرسا، و30 مدرسا مساعدا بالإضافة إلى 65 معيدا.