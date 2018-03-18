السفير المصري في كندا يزور جناح مصر بالمعرض السنوي للسياحة

كتب- محمد نصار:

زار السفير المصري في كندا معتز زهران، الجناح المصري لهيئة تنشيط السياحة المصرية المشارك في المعرض الكندي السنوي للسياحة والإجازات المقام في العاصمة الكندية أوتاوا يومي 17 و18 مارس الجاري.

وذكرت الخارجية اليوم الأحد، أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام على مستوى عالي من التميز مما لاقى استحسانا كبيرا من قبل رواد المعرض من الجمهور المصري والكندي الزائر، نظراً لما يتضمنه من لوحات ترويجية مبهرة للسياحة في مصر والنشرات والكتيبات السياحية التي يتم توزيعها في إطار خطة الدولة لتشجيع السياحة القادمة من كندا خلال الفترة القادمة.

وتستضيف العاصمة الكندية المشاركة المصرية في هذا المعرض بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري بمقر السفارة المصرية في أوتاوا، ما أسهم في خلق تظاهرة انتخابية وسياحية تتغنى باسم مصر في كندا وتساهم في المزيد من الترويج للرؤية المستقبلية الإيجابية لمصر.