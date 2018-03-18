السيسي يستقبل الرئيس السوداني غدًا

كتب- عمر مصطفى:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غداً الاثنين، الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان، في قصر الاتحادية.

وأضاف متحدث الرئاسة في بيان له اليوم الأحد، أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين​ المصري والسوداني.

تأتي الزيارة بعد أيام من عودة السفير السوداني إلى القاهرة بعد تهدئة التوترات بين البلدين اثر لقاء جمع بين السيسي والبشير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا في يناير الماضي.

واتفق الرئيسان على ضرورة ضبط الخطاب الإعلامي بين البلدين، وطالبا أجهزة الإعلام بالالتزام بالمهنية وعدم تجاوز الحدود. وشدّدا في الوقت نفسه على أن علاقة السودان ومصر مُقدّسة ويجب ألا تخضع للمزايدات الإعلامية.