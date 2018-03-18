"الضيافة الجوية" تحذر المضيفين المصريين من التعامل مع "أونر إير" التركية

كتب- طه عبيد:

طالبت النقابة العامة للضيافة الجوية برئاسة أسامة عبد الباسط، المضيفين الجويين العاملين بشركات طيران دول الخليج، خاصة السعودية، عدم العمل مع إحدى شركات الطيران التركية، التي طلبت أكثر من مرة مضيفين جويين مصريين للعمل بها، وذلك بسبب أن الإعلان يشكل إهانة للمضيفين.

وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، أن شركة "أونر إير"، التركية وافقت على قبول حوالي 59 مضيفًا جويًا بهًا، ويتضمن تفاصيل العقد: أن المرتب الأساسي يتكون من 650 $، وهو ملبغ ضعيف جدًا، وتكون "الأوفر" 20 $ في اليوم، ولا توجد ساعات طيران زيادة نهائيا، والعقد لمده 6 شهور ثم سنوي.

وذكرت النقابة، أن الشركة التركية اشترطت عدم التأمين على العاملين، بالإضافة إلى عدم إعطائهم الحق في التدخل بالإجازات، إضافة إلى أن تذاكر الطيران تكون على "المضيف، كذلك الكشف الطبى الذي سيتحمل تكاليفه، فضلًا عن أن تأشيرة العمل ستكون على المضيف أيضًا حتى التعاقد مع الشركة سيرد له المبلغ المالي.