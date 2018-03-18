وزير التنمية المحلية: مصر صادقة في تعزيز اللامركزية

كتب - السيد الحراني:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن مصر صادقة في النهوض بالتنمية المحلية وتعزيز اللامركزية ودور المحافظات في مرحلة البناء الحالية.

وأضاف الوزير، في كلمته اليوم الأحد، بمؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الاتحـاد الأوروبي، إن الوزارة تسعى من خلال هذه المؤتمرات لنقل الخبرات الدولية الناجحة في اللامركزية والتنمية الإدارية، خلال الحوار التفاعلي والنقاش.

وأوضح الجندي، أن تواجد الخبراء الدوليين والسفراء وممثليهم، أبلغ دليل على الرغبة في مواجهة تحديات التنمية المحلية واللامركزية، والتي تعد من صميم سياسة الحكومة المصرية.