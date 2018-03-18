شيخ الأزهر يجتمع بكبار علماء الدين في موريتانيا

كتب- محمود مصطفى:

يعقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، جلستين علميتين مع كبار علماء الدين في موريتانيا، التي وصل إليها أمس السبت.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها صباح اليوم الأحد، أن الجلسة الأولى التي يحضرها الإمام الأكبر حول المقاربة الفكرية لظاهرة التطرف والانحراف، والثانية حول التقارب العلمي بين الأزهر والمحاضر في موريتانيا.

ويلقي الإمام الأكبر كلمة افتتاحية بالجلسة العلمية الأولى في حضور كبار العلماء والشخصيات في موريتانيا و وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني.

و يشهد الإمام الأكبر، توقيع برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلوم الإسلامية وبروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.