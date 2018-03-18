أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

شيخ الأزهر يجتمع بكبار علماء الدين في موريتانيا

11:27 ص الأحد 18 مارس 2018
شيخ الأزهر يجتمع بكبار علماء الدين في موريتانيا

كتب- محمود مصطفى:

يعقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، جلستين علميتين مع كبار علماء الدين في موريتانيا، التي وصل إليها أمس السبت.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها صباح اليوم الأحد، أن الجلسة الأولى التي يحضرها الإمام الأكبر حول المقاربة الفكرية لظاهرة التطرف والانحراف، والثانية حول التقارب العلمي بين الأزهر والمحاضر في موريتانيا.

ويلقي الإمام الأكبر كلمة افتتاحية بالجلسة العلمية الأولى في حضور كبار العلماء والشخصيات في موريتانيا و وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني.

و يشهد الإمام الأكبر، توقيع برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلوم الإسلامية وبروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

أحمد الطيب الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين موريتانيا

الخبر التالى:

بالصور.. تدشين منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان