قنصل مصر بالكويت: نقل التصديقات لمقر السفارة تجنبا لتعطيل المصالح

الكويت – (أ ش أ):

أعلنت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام بالكويت اليوم الأحد، نقل العمل بقسم التصديقات والتوكيلات من القنصلية إلى مقر السفارة بمنطقة "الدعية" اليوم، نظرا لمشاركة موظفى القنصلية فى الإجراءات الخاصة بالتيسير على الناخبين بالسفارة.

وقالت السفيرة - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - إنه تم توفير حافلات أمام مقر القنصلية؛ لنقل المواطنين الراغبين فى تصديق مستنداتهم، من القنصلية إلى مقر السفارة، تجنبا لتعطيل مصالح أبناء الجالية المصرية فى الكويت.