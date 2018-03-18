اليوم.. وزير الإسكان يدشن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب - محمد عبدالناصر:

يضع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، حجر أساس حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها الشركة الصينية CSCEC.

ويعتبر حي المال والأعمال أحد المشروعات الذي يتم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 195 فدان بما يوازي مليونًا و700 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 3.2 مليار دولار.

ويضم حي المال والأعمال مقر البنك المركزي ومطبعة لطباعة النقود ومنطقة للبنوك، كما يتسابق عدد من البنوك المصرية والعربية لحجز قطع أراضٍ لإقامة مقار جديدة لها بحي المال والأعمال، وتقدم بالفعل نحو 25 بنكًا بطلبات لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لحجز قطع أراضٍ به.

كما تتكون منطقة الأبراج بحي المال والأعمال من 20 برجًا بارتفاعات تصل إلى 345 مترًا، فمن بينهم أعلى برج في قارة إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع العملاق مع نهاية 2020، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 3.2مليار دولار.