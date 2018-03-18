الخولي: هدفي الدفع بمرشح وفدي لرئاسة الجمهورية 2022

كتبت - هند الشامي:

قال المهندس حسام الخولي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن الدفع بمرشح رئاسي وفدي خلال انتخابات 2022 هدف رئيسي له حال تولي المسؤولية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم العمل عليه والاستعداد له منذ أول يوم لتوليه رئاسة الحزب.

والتقى الخولي، أمس السبت، وفدي محافظتي البحيرة والإسكندرية في إطار جولته الانتخابية لرئاسة حزب الوفد.

تناولت الزيارة محاور البرنامج الخاص بالخولي، واستمع خلالها لآراء وتطلعات الوفديين في حال توليه منصب رئيس الحزب.