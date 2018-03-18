شيخ الأزهر يستهل زيارته موريتانيا بالمجلس الأعلى للإفتاء والمظالم

نواكشوط - أ ش أ:

استهل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، زيارته العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم السبت، في أول زيارة رسمية لشيخ الأزهر لموريتانيا، بزيارة رئاسة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم.

كان في استقبال شيخ الأزهر وزير الشؤون الإسلامية أحمد بن داود، والشيخ محمد المختار بن امباله رئيس المجلس الأعلى للإفتاء، وعدد من كبار علماء المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المجلس بفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارة شرف للمجلس باعتبارها أول محطة من محطات زيارة شيخ الأزهر لموريتانيا.

ونوه الشيخ محمد بن امبالة بالعلاقات التاريخية بين الأزهر وموريتانيا من الناحية الثقافية والتعليمية، موضحًا أن الموريتانيين يعتزون بالمراجع الأزهرية التي رحلوا إليها وعادوا محملين بالثقافة الأزهرية، متطلعًا إلى أن تكون هذه الزيارة حلقة من حلقات محاربة الأزهر للفكر المتطرف ونشر الدين الوسطي، مضيفًا أن موريتانيا مؤهلة للتعاون مع مصر بصفة عامة والأزهر بصفة خاصة.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لدعوته لزيارة موريتانيا باعتبارها ذات أهمية للتلاقح الفكري والثقافي بين أروقة الأزهر الشريف والمحاضر الموريتانية، مؤكدًا أن موريتانيا حافظت على التراث الإسلامي والعربي، ما جعلها أحد المنارات العلمية الرائدة في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الأزهر يشهد حركة بعث تراثي من خلال إحياء أروقته العلمية.