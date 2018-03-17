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رئيس الوزراء يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على حالته الصحية

09:44 م السبت 17 مارس 2018
رئيس الوزراء يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على حالته الصحية

المهندس شريف إسماعيل

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قادمًا من ألمانيا بعد زيارة سريعة استغرقت يومين للاطمئنان على حالته الصحية، بعد العملية الجراحية التي أجراها هناك العام الماضي.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول رئيس الوزراء من فرانكفورت من استراحة كبار الزوار الحكومية، وكان في استقباله عدد من قيادات مجلس الوزراء والمطار.

مطار القاهرة الدولي شريف إسماعيل ألمانيا فرانكفورت

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