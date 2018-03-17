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الجارحي: السيسي استعاد الوطن من جماعات الضلال

09:36 م السبت 17 مارس 2018
الجارحي: السيسي استعاد الوطن من جماعات الضلال

كتب- إسلام ضيف:
قال محمد الجارحي، أمين اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي له موقف مشهود في وجه جماعات الضلال التي اختطفت الوطن، باستعادته مصر من هؤلاء، مؤكدًا أن ما قدمه من إنجازات تمس نواحي الحياة، سيذكرها التاريخ له في صفحات مشرقة.

وتابع الجارحي في كلمته بالمؤتمر السنوي لحزب مستقبل وطن: "نحث المصريين على النزول للانتخابات، وخروجهم في مشهد مهيب أيام 26 و27 و28، أمر حتمي لأننا في معركة فاصلة ندافع فيها عن الأرض والعرض والهوية".

محمد الجارحي الرئيس السيسي اللجان المتخصصة الجماعات الإرهابية انتخابات الرئاسة حزب مستقبل وطن

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