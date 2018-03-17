أمين تنظيم "مستقبل وطن": "صناعة الأمل" أهم إنجازات السيسي

كتب- إسلام ضيف:

قال المهندس أحمد صبري، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي بعهده خلال الفترة الرئاسية الأولى، مطالبا المصريين بالابتعاد عن الإحباط واليأس والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

ووجه صبري خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لحزب مستقبل وطن، لعرض إنجازات الحزب خلال الفترة الماضية، رسالة للرئيس قائلًا: "كلنا معاك ياريس من أجل مستقبل وطن".

وأوضح أن الشباب المصري قادر على تجاوز العقبات، ليس بالكلام لكن بالفعل، وتجربة "مستقبل وطن" اليوم تثبت ذلك.

وأكد صبري أن رؤية الدولة والقيادة السياسية دعمت الشباب في مصر، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات وإنجازات متنوعة أهمها صناعة الأمل.