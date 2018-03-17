نشأت الديهي: الإقبال على انتخابات الرئاسة بمثابة حرب على الإرهاب

كتب- محمد جمعة:

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية، إنما هو حرب على الإرهاب، وينم عن وعي كبير لدى المواطنين.

وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن من شارك في التصويت أمس، لم يخرج من أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن من أجل مصر.

وتابع: "المصريون بعثوا برسالة للعالم والتيارات التكفيرية، عنوانها التضحية والفداء لوطنهم".

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، ومن المقرر انتهاء التصويت غدًا الأحد.