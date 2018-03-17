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شيخ الأزهر يصل نواكشوط في زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام

07:00 م السبت 17 مارس 2018
شيخ الأزهر يصل نواكشوط في زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام

شيخ الأزهر

نواكشوط - (أ ش أ):

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة تدوم ثلاثة أيام.

ونظمت السلطات في موريتانيا استقبالا كبيرا لفضيلة الإمام الأكبر في مطار نواكشوط الدولي، وكان في مقدمة مستقبليه السفير المصري لدى موريتانيا ماجد نافع مصلح ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الموريتاني أحمد ولد أهل داوود، وكبار العلماء والأئمة الموريتانيين.

وكان علماء وأئمة ومفكرو موريتانيا قد رحبوا بالزيارة مؤكدين أهميتها في دعم التعاون بين البلدين.​

هذا المحتوى من

Asha
أحمد الطيب الأزهر الشريف موريتانيا نواكشوط

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