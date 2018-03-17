الصحة: تقديم العلاج بالمجان لـ611 مريضا من ذوى القدرات الخاصة بـ15 مايو

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ611 مترددا من ذوى القدرات الخاصة خلال اليوم الأول للقافلة الطبية التي تم إطلاقها اليوم تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بمقر مركز فؤاد أحمد عبد الفضيل بمدينة 15 مايو، للكشف المبكر عن الإعاقة وذوى القدرات الخاصة، وتزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوى الإعاقة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه من ضمن الحالات التي ترددت على القافلة، 12 حالة بعيادة المخ والأعصاب، و21 بعيادة النفسية والعصبية.. كما شمل الكشف أيضا 163 حالة أطفال وباطنة، و132 رمد وعيون، و60 حالة أنف وأذن وحنجرة، و15 حالة علاج طبيعي.

وأوضحت أن 183 طفل من ذوى القدرات الخاصة حصل على العلاج بالمجان خلال اليوم، كما ساهم العاملين بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بتقديم المشورات الأسرية والنفسية وتعريف الأطفال وذويهم بخدمات خط نجدة الطفل 16000.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، "إنه تم تشخيص 4 حالات سيتم علاجهم على نفقة الدولة، منهم حالتان لإعاقات ذهنية وحركية، وحالتان ضعف إبصار.. منوها بأنه تم خلال الحملة تقديم المشورة النفسية وتعديل سلوك لعدد 25 حالة تنوعت ما بين فرط الحركة واضطراب في النطق وحالات لسمات توحد".

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بتنمية المهارات للأطفال، كما تم توزيع عدد من الهدايا عليهم.. مؤكدا أنه سيتم تنفيذ مثل هذه القوافل بعدد من المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم الخدمة العلاجية للمرضى ذوى القدرات الخاصة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أنها ستطلق قافلة علاجية مجانية لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة يوم 17 مارس الجاري وتستمر حتي 22 من نفس الشهر.