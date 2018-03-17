مطار القاهرة يشهد توافد المشاركين بمؤتمر صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا

كتب - محمد عبيد:

ذكرت وزارة الطيران المدني أن مطار القاهرة الدولي يشهد اليوم السبت، وصول المشاركين في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، والذي يقام في القاهرة في الفترة من 18 إلي 20 مارس الجاري.

وأوضحت وزارة الطيران - في بيان اليوم - أن فعاليات المؤتمر ستبدأ غدا الأحد، باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الأفريقية بمشاركة وفد مميز من شركة مصر للطيران للصيانة، مشيرة إلي أن الاجتماع سيشهد مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات وشركات الطيران الأفريقية، بالإضافة إلي آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة في ظل ما تشهده تكنولوجيا الطيران من تطور مذهل وسريع.

ونوه البيان بأن افتتاح المؤتمر والمعرض سيتم رسميا بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، بالإضافة إلي عدد من قيادات الطيران المدني.

ويشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 500 ممثل لمختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها.. فيما تبلغ عدد الشركات العارضة نحو 70 شركة من مختلف دول العالم.​